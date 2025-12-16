Nasce il Parco dei Filosofi | 5.000 mq di verde a Montegrotto

A Montegrotto Terme sono iniziati i lavori per il Parco dei Filosofi, un'area verde di 5.000 mq destinata a diventare un punto di incontro e relax. Questa nuova iniziativa mira a valorizzare il patrimonio naturale locale, offrendo uno spazio dedicato alla cultura e al benessere della comunità.

Sono iniziati a Montegrotto Terme i lavori per la realizzazione del Parco dei Filosofi, una nuova area verde di 5.000 metri quadrati che sorgerà nel bacino di laminazione compreso tra via San Daniele e via Platone. L'intervento prevede la messa a dimora di circa 625 esemplari di specie autoctone. Il nuovo parco è attrezzato con piste ciclabile e pedonale, quattro aree di sosta e parcheggio