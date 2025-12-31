Sicurezza antincendio delle scuole | la Città Metropolitana di Catania prima in Sicilia e seconda in Italia

Nel dicembre scorso, la Città Metropolitana di Catania ha avviato interventi per migliorare la sicurezza antincendio nelle scuole, rispettando le normative vigenti. Questa iniziativa ha consolidato il ruolo della città come prima in Sicilia e seconda in Italia in ambito di prevenzione e tutela degli ambienti scolastici. L’obiettivo è garantire ambienti più sicuri per studenti e personale, rafforzando la conformità alle norme di sicurezza antincendio.

