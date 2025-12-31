Sicurezza antincendio delle scuole | la Città Metropolitana di Catania prima in Sicilia e seconda in Italia
Nel dicembre scorso, la Città Metropolitana di Catania ha avviato interventi per migliorare la sicurezza antincendio nelle scuole, rispettando le normative vigenti. Questa iniziativa ha consolidato il ruolo della città come prima in Sicilia e seconda in Italia in ambito di prevenzione e tutela degli ambienti scolastici. L’obiettivo è garantire ambienti più sicuri per studenti e personale, rafforzando la conformità alle norme di sicurezza antincendio.
Nel mese di dicembre la Città Metropolitana di Catania ha lavorato sulla sicurezza delle scuole, per adeguarle alla normativa antincendio. “Il risultato raggiunto è espressione di un indirizzo politico-amministrativo specifico da parte del sindaco metropolitano Enrico Trantino che ha fortemente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
