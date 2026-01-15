Sicilia la lacerante riforma degli enti locali e sulla quota rosa è scontro aperto

In Sicilia, la riforma degli enti locali sta generando un acceso dibattito, in particolare sulla proposta di introdurre una quota rosa del 40% per le nomine degli assessori. Forza Italia ha annunciato la libertà di voto per i propri deputati, evidenziando le tensioni e le implicazioni politiche di questa misura. La questione riflette le complesse dinamiche del cambiamento istituzionale e le sfide legate alla rappresentanza di genere nel governo locale.

Forza Italia lascerà libertà di voto ai propri deputati sulla norma più discussa della riforma degli enti locali, quella che obbligherebbe da subito ogni sindaco a nominare almeno il 40% di assessori di sesso femminile. Ed è su questo che ieri all'Ars, dietro le quinte, è iniziata una battaglia che vede da un lato (quasi tutti) gli uomini di ogni partito e dall'altro un fronte trasversale.

L’Ars riparte dalla riforma degli Enti Locali, nove leggi in coda per il Parlamento siciliano, c’è anche la Finanziaria bis - Si inizia, dunque, nel pomeriggio proprio con la discussione generale del ddl sugli enti locali, che si pensa di riuscire ad approvare la prossima settimana. blogsicilia.it

Riforma degli enti locali in Sicilia: le novità proposte della Regione - Novità su governance, personale e fondi: sono quelle previste nella proposta di riforma degli enti locali in Sicilia, al vaglio dell'Ars. meridionews.it

