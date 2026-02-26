Pesaro, 26 febbraio 2026 – Piccioni morti, topi vivi che si mangiano la frutta lasciata dagli impiegati, a terra escrementi sia dei topi che dei piccioni: è “l’ambiente” a contatto col quale lavorano gli impiegati degli Uffici dello Stato Civile e del Servizio Patrimonio del Comune, in via delle Zucchette 4, dietro il vecchio tribunale. Una situazione resa nota ieri anche al sindaco Biancani e sulla quale il consigliere comunale di “Pesaro Svolta!” Marco Lanzi, lancia l’allarme parlando di una “pagina grave per la città: uffici aperti al pubblico lasciati in assoluto degrado, senza interventi a tutela non solo della dignità del lavoro, ma soprattutto della sicurezza e della salute di dipendenti e cittadini che vi accedono”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città che non vogliamo: degrado negli uffici comunali, piccioni morti e topi nelle stanze

