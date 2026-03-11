Ospedale donato un tiralatte professionale al reparto di pediatria

Un'associazione di solidarietà ha consegnato un tiralatte professionale al reparto di pediatria dell'ospedale di Città di Castello. La donazione mira a supportare le esigenze delle mamme e dei neonati che vengono assistiti nel nosocomio. L'operazione è stata ufficializzata con una cerimonia presso la struttura sanitaria locale.

Importante gesto di solidarietà da parte dell'associazione Affari e Solidarietà che ha donato un tiralatte professionale al reparto di pediatria dell'ospedale di Città di Castello. L'associazione, che unisce imprenditori e artigiani per promuovere lo sviluppo professionale e sostenere la ricerca. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

