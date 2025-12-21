Milan Club Arezzo dona giochi al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Donato

Il Milan Club Arezzo ha deciso di sostenere il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Donato attraverso una donazione di giochi. Un gesto semplice, volto a offrire un momento di sollievo e spensieratezza ai bambini in cura. La collaborazione mira a rafforzare il legame tra la comunità e le strutture sanitarie, promuovendo valori di solidarietà e attenzione. Milan Club Arezzo dona giochi al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Donato.

Arezzo, 21 dicembre 2025 – Milan Club Arezzo d ona giochi al reparto di Pediatria dell'Ospedale San Donato. Un gesto di solidarietà in vista del Natale. Un gesto di attenzione e vicinanza ai più piccoli: il Milan Club Arezzo ha donato una selezione di giochi al reparto di Pediatria dell'Ospedale San Donato, con l'obiettivo di rendere più sereno il periodo di degenza dei bambini ricoverati. L'iniziativa rientra nelle attività di solidarietà promosse dal club, che conta oltre 360 soci, e si inserisce in un percorso di collaborazione con il personale sanitario. "Siamo orgogliosi di poter contribuire, anche con un piccolo gesto, al sorriso dei più piccoli - ha sottolineato Davide Gialli, presidente del Milan Club Arezzo -.

