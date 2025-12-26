Babbo Natale in corsia | musica sorrisi e magia al reparto di Pediatria dell’Ospedale

Un pomeriggio di festa, emozione e dolcezza ha attraversato le corsie dell'Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia grazie all'iniziativa "Babbo Natale in corsia", promossa dall'Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV, da anni impegnata nel portare vicinanza e sollievo ai bambini.

Il vero Babbo Natale illumina la Vigilia negli ospedali della provincia di Varese - Un Natale di stupore e solidarietà nei reparti pediatrici del Varesotto: musica, sorrisi e commozione grazie ai volontari e al Ponte del sorriso ... varesenews.it

Le foto e i sorrisi più belli del Natale grazie ai doni per i bimbi dei reparti di pediatria - Nella notte della Vigilia Babbo Natale è arrivato all'ospedale Del Ponte e a Cittiglio, a Tradate e a Busto Arsizio accompagnato da musica, doni e qualche lacrima di gioia. varesenoi.it

