Babbo Natale in corsia | musica sorrisi e magia al reparto di Pediatria dell’Ospedale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio di festa, emozione e dolcezza ha attraversato le corsie dell’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia grazie all’iniziativa “Babbo Natale in corsia”, promossa dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV, da anni impegnata nel portare vicinanza e sollievo ai bambini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

