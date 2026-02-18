Ospedale Santo Stefano 100 posti letto in più

L’ospedale Santo Stefano di Prato aggiunge 100 posti letto grazie a lavori in corso sulla palazzina esterna, che si sta avvicinando alla conclusione. La nuova struttura ospiterà un polo oncologico, uno geriatrico e servizi dedicati alla salute mentale, offrendo spazi più ampi e moderni per i pazienti. La costruzione, iniziata alcuni mesi fa, include anche nuove aree di accoglienza e spazi di supporto per il personale sanitario.

Prato, 18 febbraio 2026 – Un polo oncologico, un polo geriatrico e la Salute mentale: ecco i servizi che andranno ad occupare gran parte della palazzina esterna, ormai in fase di ultimazione di cantiere, che porterà in dote al Santo Stefano un centinaio di posti letto. Un ampliamento dell'ospedale atteso per dare una risposta adeguata al fabbisogno di un bacino di utenza di oltre 250mila persone e per colmare quel gap di un nosocomio 'nato piccolo' fin dalla sua inaugurazione a fronte della domanda sanitaria e un territorio sguarnito. «Il trasferimento di queste aree costituisce il primo passo di un più ampio percorso di riorganizzazione complessiva dell'ospedale, che prevede la progressiva ricollocazione di attività nella nuova sede e il conseguente riassetto funzionale degli spazi nell'edificio principale – fanno sapere dall'Asl Toscana centro – Del resto la nuova palazzina rappresenta un investimento strategico finalizzato a rafforzare e qualificare ulteriormente l'offerta assistenziale, rispondendo in modo sempre più efficace ai bisogni della popolazione».