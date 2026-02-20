Ospedale di comunità a Montella PRC Irpinia | L' Amministrazione tenta di blindare il dibattito con la minaccia di azioni legali

Il Partito della Rifondazione Comunista Irpinia denuncia che l’amministrazione di Montella ha deciso di utilizzare azioni legali per bloccare il dibattito sul futuro dell’ospedale di comunità. La delibera di giunta n. 22, firmata l’11 febbraio 2026, incarica l’avvocato comunale di perseguire chiunque critichi pubblicamente il progetto. Questa mossa appare come un tentativo di limitare le voci di cittadini e operatori sanitari, che chiedono chiarezza e trasparenza sulla realizzazione della struttura. La discussione pubblica su questo tema continua ad accendersi.

Quanto scrive Arturo Bonito sulla delibera di Giunta n. 22 con cui l'amministrazione di Montella ha affidato all'avvocato comunale il compito di perseguire legalmente chiunque offenda l'immagine dell'Ente "Apprendiamo sbigottiti della delibera di Giunta n. 22 dell'11 febbraio 2026, con cui l'amministrazione di centrosinistra di Montella affida all'Avvocato comunale il compito di perseguire legalmente chiunque offenda l'immagine dell'Ente. Questa delibera rappresenta un atto liberticida che offende la democrazia e la Costituzione. Il Sindaco di Montella e Presidente della Provincia di Avellino, sembra aver dimenticato che amministrare significa servire la comunità, non possederla.