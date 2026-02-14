Cuore bruciato l' ospedale dei Colli | Le condizioni del bimbo sono critiche Ma resta in lista per il trapianto

Un bambino con il cuore bruciato è stato operato al Monaldi, ma le sue condizioni restano gravi. La Direzione Sanitaria dei Colli ha confermato che il paziente, ancora in prognosi riservata, è in lista per un nuovo trapianto. La famiglia aspetta con ansia notizie, mentre i medici monitorano attentamente il suo stato di salute.

"La Direzione Strategica collabora attivamente con gli organi inquirenti e i servizi ispettivi per fare chiarezza su quanto accaduto e per l’individuazione di eventuali responsabilità" Il bambino trapiantato con il cuore bruciato al Monaldi resta in lista di attesa. A confermarlo è l'Azienda Ospedaliera dei Colli in una nota: “In merito alle condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23122025, la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli conferma che la decisione assunta nella giornata di ieri (13022026) da parte Heart Team è stata quella di mantenere il bambino in lista di trapianto, sussistendo ad opinione del medico responsabile le condizioni cliniche.🔗 Leggi su Napolitoday.it

L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L’espianto, l’errore, il trapianto: tutta la storia del bambino dal cuore bruciato; Cuore bruciato trapiantato, verifiche sul contenitore. Chiesto un parere terzo al Bambino Gesù; Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata.

Bimbo con cuore bruciato, il legale: Per ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabileE' arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il cuore bruciato. Secondo l'ospedale Bambino Gesù il bambino ricoverato al Monaldi d ... msn.com

Il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, per l'Ospedale Bambino Gesù, «non è più trapiantabile». Ma non è ancora detta l'ultima parolaDopo un primo trapianto andato male, il piccolo Tommaso è di nuovo in lista d’attesa per un cuore compatibile anche se, secondo i medici del Bambino Gesù, il tempo è scaduto ... vanityfair.it

Bimbo con il cuore "bruciato", rompe il silenzio la mamma: quali sono le sue condizioni facebook

Bimbo con cuore “bruciato”, l’avvocato: “Sì al trapianto per il Monaldi”. I genitori non si fidano x.com