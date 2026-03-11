Osimana e Fabriano Cerreto hanno ottenuto due vittorie casalinghe che le portano a un passo dalla zona playoff. L’Osimana si è imposta sul Chiesanuova nel primo tempo con i gol di Persiani, ex della squadra, e di Russo su penalty. Il Fabriano Cerreto ha invece conquistato tre punti senza subire reti, consolidando la propria posizione in classifica. Entrambe le squadre sono a due punti dal quinto posto.

Due vittorie e un pareggio. Vittorie importanti quelle di Osimana e Fabriano Cerreto, casalinghe. I giallorossi (a 2 punti dal 5° posto) chiudono la pratica Chiesanuova nel primo tempo grazie alle reti di Persiani, con la zampata dell’ex, e di Russo su rigore. "Era da troppo tempo che questi ragazzi meritavano una soddisfazione così - le parole di mister Claudio Labriola che vince per la prima volta nel nuovo anno -. E’ arrivata, proponendo quello che stiamo facendo da settimane. Mancava solo la vittoria, perché le prestazioni sono sempre state di altissimo livello, che dedico ai ragazzi, per tutti i sacrifici fatti in questi mesi, al mio staff, alla società, ai nostri tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Osimana e Fabriano a tutto gas. I giallorossi finalmente si sbloccano: "Meritavamo questa soddisfazione»

