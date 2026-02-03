osimana e fabriano cerreto sconfitte con tanti rimpianti

Nella quinta giornata del girone di ritorno di Eccellenza, le squadre di Osimana e Fabriano Cerreto hanno subito due sconfitte pesanti. Tutti e tre i team in trasferta non sono riusciti a portare a casa punti, né a segnare gol, lasciandosi alle spalle una domenica da dimenticare. I rimpianti sono tanti, ma ora serve reagire subito.

Una domenica da dimenticare per le nostre di Eccellenza, tutte e tre sconfitte in trasferta. A secco di punti e di reti nella quinta giornata del girone di ritorno. Matelica ancora amara per l’ Osimana. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia la squadra di Labriola cade di misura al Giovanni Paolo II. In un secondo tempo dove i senza testa hanno giocato in inferiorità numerica per l’espulsione ingenua di Russo alla fine della frazione iniziale per fallo di reazione. Fino a quel momento protagonista era stata la squadra giallorossa, giocando meglio e sfiorando in più occasioni il vantaggio. "C’è tanta delusione, perché abbiamo dominato la partita - commenta il direttore sportivo dei giallorossi, Mauro Chiodini -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Osimana si conferma terza in classifica con una vittoria nel derby contro il Fabriano Cerreto.

