Una battaglia dopo l' altra di Paul Thomas Anderson conquista 14 nomination ai Bafta gli Oscar del cinema britannico Il video di Amicait

La corsa ai premi britannici si infiamma. Paul Thomas Anderson si aggiudica 14 nomination con il suo film

(askanews) – È One Battle After Another, Una battaglia dopo l’altra, di Paul Thomas Anderson, a dominare le nomination dei Bafta, gli Oscar del cinema britannico che saranno assegnati tra un mese. Segue Sinners (I peccatori) di Ryan Coogler, l’epopea sui vampiri, con 13, Marty Supreme con Timothée Chalamet e la tragedia familiare shakespeariana Hamnet con Paul Mescal e Jessie Buckley con 11. Un risultato che incorona i due film più nominati tra i titoli dell’anno, se si pensa che solo qualche giorno fa Sinners ha conquistato il record di 16 nomination agli Oscar contro le 13 di One Battle After Another. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Una battaglia dopo l'altra", di Paul Thomas Anderson conquista 14 nomination ai Bafta gli Oscar del cinema britannico. Il video di Amica.it

Approfondimenti su Bafta Oscar

Ultime notizie su Bafta Oscar

