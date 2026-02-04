eurovision live tour 2026 annunciati i sei artisti che si esibiranno a milano

Il Eurovision Live Tour 2026 si prepara a portare a Milano un evento musicale di grande rilievo. Il palco dell’Arena Milano si accenderà il 19 giugno 2026, con sei artisti pronti a conquistare il pubblico. La città si prepara ad accogliere questa grande festa, che promette musica, emozioni e un’atmosfera unica.

Il palco dell’Arena Milano si accenderà il 19 giugno 2026 con un’esplosione di colori, suoni e memorie, quando il Eurovision Live Tour 2026 farà tappa nell’Italia più internazionale. Sei nomi, sei storie, sei voci che hanno inciso per sempre la storia della competizione musicale più seguita in Europa: Alessandra, Guy Sebastian, Helena Paparizou, Katrina, i Lordi e Verka Serduchka. Sono loro i protagonisti di una serata che promette di essere un viaggio attraverso il meglio dell’Eurovision, un omaggio alla musica, alla diversità e all’emozione che solo un palcoscenico collettivo può regalare. Il concerto, in programma alle ore 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

