Sanremo 2026 Alicia Keys ed Eros Ramazzotti si esibiranno insieme sul palco dell' Ariston

Alicia Keys ed Eros Ramazzotti si esibiranno insieme sul palco dell’Ariston durante Sanremo 2026, confermando di portare a casa una collaborazione inedita che farà sicuramente rumore. La superstar americana sarà protagonista giovedì 26 febbraio accanto a Eros Ramazzotti, in un momento speciale annunciato da Carlo Conti durante la conferenza stampa di presentazione. La loro performance rappresenta uno dei momenti più attesi della kermesse, con l’artista statunitense che si esibirà con il suo pianoforte e il cantautore italiano pronto a duettare con lei sul palco.

