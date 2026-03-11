Orrore in casa Daniela uccisa dall’ex | soccorritori sconvolti da quello che hanno visto

Un drammatico episodio di violenza domestica si è verificato a Messina, dove una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Lombardia. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso e sono rimasti scioccati dalla scena. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 10 marzo, lasciando la comunità senza parole.

Un nuovo femminicidio scuote la Sicilia e riaccende il dibattito sulla violenza contro le donne. Nella serata di martedì 10 marzo, una donna di 50 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione, in un appartamento situato in via Lombardia, nel quartiere Lombardo di Messina. La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata drammatica: il corpo della vittima presentava numerose ferite da arma da taglio. Le prime informazioni parlano di un’aggressione estremamente violenta consumatasi tra le mura domestiche. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, la donna sarebbe stata colpita con decine di coltellate, in un’escalation di violenza che non le ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

