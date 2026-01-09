Purtroppo è lui Francesco scomparso da giorni soccorritori sconvolti dopo il ritrovamento

Sono terminate tragicamente le ricerche di Francesco Cavallaro, 62 anni di Priolo, scomparso da tre giorni. I soccorritori hanno trovato il suo corpo, lasciando sconvolti quanti avevano cercato di rintracciarlo. La notizia conferma la conclusione di un’operazione di ricerca complessa e dolorosa, che ha coinvolto le forze dell’ordine e i volontari della zona.

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Francesco Cavallaro, 62 anni, di Priolo in provincia di Siracusa, scomparso da tre giorni. La notizia della sua morte è arrivata al termine di un'intensa mobilitazione che aveva coinvolto istituzioni e volontari fin dalle prime ore successive alla denuncia. La comunità seguiva con apprensione gli sviluppi, dopo gli appelli diffusi e l'attivazione del piano provinciale per le persone scomparse. Ogni pista era stata vagliata con attenzione, nella speranza di poterlo ritrovare in vita. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto nelle scorse ore nei pressi dell'ex stazione ferroviaria del Comune, nella zona industriale.

