Youssef i suoi occhi dopo l’aggressione | cercavano di salvarlo Ucciso in classe l’orrore tormenta i compagni che hanno visto tutto

Un tragico episodio scuote la comunità della Spezia: Youssef è stato ucciso in classe, davanti ai occhi dei compagni che hanno assistito impotenti. La scena, segnata da una violenza improvvisa, ha lasciato un segno profondo tra chi ha vissuto quei momenti. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e le circostanze di questa tragedia, mentre la scuola e la comunità si confrontano con il dolore e la shock.

La Spezia, 17 gennaio 2026 – "Li ho sentiti litigare nei gabinetti poi è successo tutto, tutto quanto. In un attimo", ha raccontato un testimone dell'uccisione di Abu Youssef, lo studente di 18 anni ferito con una coltellata che si è rivelata mortale. Ad accoltellarlo, un altro ragazzo della scuola, Atif Zouhair. Subito il testimone ha detto di non volerne parlare perché il ricordo di quanto è successo venerdì 16 gennaio, all'interno dell'istituto tecnico Einaudi-Chiodo della Spezia lo tormenta. Poi le parole hanno cominciato a scivolargli via, come se lui di quel ricordo se ne volesse davvero liberare.

Non ci sono parole davanti a una vita spezzata così presto. Alla famiglia di Youssef, ai suoi amici, ai compagni di scuola va il pensiero più sincero e un abbraccio carico di dolore e vicinanza. Quello che fa più male è sapere che tutto questo è accaduto in u - facebook.com facebook

Il dolore degli amici, gli sfoghi sui social, i coltelli e l’intolleranza dopo la morte di Youssef x.com

