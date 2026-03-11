Il 10 marzo 2026, alle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina, la delegazione italiana ha ottenuto una medaglia d’oro grazie a Bertagnolli. Questa vittoria ha portato l’Italia a superare i record stabiliti a Pechino, segnando un risultato importante per gli atleti azzurri in questa edizione. La giornata si è conclusa con un traguardo significativo per gli atleti italiani.

La giornata del 10 marzo 2026 ha segnato un punto di svolta per la delegazione azzurra alle Paralimpiadi invernali ospitate da Milano e Cortina. Giacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha conquistato l’oro nella combinata alpina per atleti non vedenti, chiudendo la prova con il tempo di 1’5642. In parallelo, Chiara Mazzel, supportata da Nicola Cotti Cottini, ha aggiunto un secondo argento al proprio palmarès nello stesso evento della combinata. Questi risultati trasformano statisticamente la posizione dell’Italia nel tabellone delle medaglie: la quota raggiunta è di sette podi totali. Il dato è significativo perché permette ai nostri atleti di eguagliare il numero totale di medaglie ottenute a Pechino, ma con un vantaggio cruciale: un oro in più rispetto all’edizione precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro per Bertagnolli: l’Italia batte i record di Pechino

