Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 | Bertagnolli oro nella combinata argento Pelizzari Italia supera Pechino 2022

Bertagnolli domina la combinata alpina Vision Impaired con la guida Ravelli e centra il secondo oro di questi Giochi. Argento nella standing per Pelizzari. Con i podi odierni e quello di Mazzel nella combinata, l’Italia supera le sette medaglie di Pechino 2022. Una giornata memorabile per l’Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Giacomo Bertagnolli conquista la medaglia d’oro nella combinata alpina Vision Impaired insieme alla guida Andrea Ravelli, mentre Federico Pelizzari sale sul podio con l’argento nella combinata standing. Tre podi in un solo giorno che, sommati a quello di Chiara Mazzel, portano l’Italia oltre le sette medaglie conquistate a Pechino 2022. 🔗 Leggi su Sportface.it

