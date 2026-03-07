Un atleta italiano nello sci alpino paralimpico ha conquistato in totale 8 medaglie paralimpiche, 17 medaglie mondiali con 10 ori e ha vinto due Coppe del mondo. Finora, nessuno nel suo sport ha raggiunto risultati simili nel corso di questo secolo. La sua carriera si distingue per il grande numero di successi a livello internazionale.

Viva le Paralimpiadi, ma disonore sull'Ipc che permette le bandiere russe. C'è chi dice no Nessuno in questo secolo ha mai vinto così tanto nello sci alpino paralimpico azzurro quanto lui. Con otto medaglie paralimpiche, diciassette medaglie mondiali, di cui dieci ori, due Coppe del mondo assolute e undici Coppe del mondo di specialità, Giacomo Bertagnolli è la punta di diamante della delegazione azzurra, più volte definito lo sciatore della categoria “visually impaired”, che raggruppa atleti con disabilità visiva, migliore al mondo. Milano-Cortina sarà la sua terza Paralimpiade, quella in cui l’asticella si alza ancora di più, e l’obiettivo si traduce in un “cinque su cinque”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

