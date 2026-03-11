Orlando Cinque | il segreto dietro lo sguardo che vince premi

Orlando Cinque, attore protagonista del film La grazia e candidato ai David di Donatello come miglior attore non protagonista, ha condiviso il suo metodo di recitazione in occasione della messa in onda della serie Vanina su Canale 5. L’attore ha spiegato come si prepara per interpretare i ruoli e come affronta le scene più impegnative. La sua presenza sul set e la sua interpretazione sono al centro dell’attenzione.

Orlando Cinque, attore protagonista di La grazia e candidato ai David di Donatello come miglior attore non protagonista, racconta oggi il suo approccio alla recitazione mentre la serie Vanina va in onda su Canale 5. L'attore ha lavorato con Paolo Sorrentino per interpretare il colonnello Labaro, un ruolo che lo ha portato a essere nominato tra i finalisti del premio cinematografico italiano più prestigioso. La sua carriera si intreccia tra palchi teatrali, schermi televisivi e produzioni cinematografiche, cercando sempre di affinare una tecnica che permetta di trasmettere intere vite attraverso uno sguardo. L'incontro col maestro napoletano....