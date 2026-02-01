Il viaggio segreto di Baldo Sansó | tra spionaggio e ribellione il racconto che svela l’eroe nascosto dietro la missione

Nel 1943, un giovane ingegnere catalano di nome Baldo Sansó attraversò le Alpi di nascosto. La sua missione, mantenuta segreta per decenni, aveva il potenziale di influenzare gli eventi della guerra. Sansó si mosse di notte, senza farsi scoprire, in un viaggio rischioso che pochi conoscono. Oggi emerge la sua storia, quella di un uomo che si batté tra spionaggio e ribellione, restando nell’ombra ma lasciando un segno invisibile.

Nel 1943, in piena guerra, un giovane ingegnere catalano di nome Baldo Sansó compì un gesto che rimase per decenni nell’ombra: attraversò clandestinamente le Alpi con una missione che avrebbe potuto cambiare il corso del conflitto. Non era un soldato, né un agente militare, ma un tecnico con una conoscenza rara dei sistemi di comunicazione. Il suo obiettivo? Portare in Svizzera informazioni strategiche raccolte in territorio occupato, insieme a un gruppo di resistenza che operava nel cuore della Catalogna. Il viaggio, durato oltre tre settimane, fu una sfida costante contro la neve, i confini sorvegliati e la paura di essere scoperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Baldo Sansó

Ultime notizie su Baldo Sansó

