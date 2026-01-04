Aeroporto di Orio al Serio in tilt per un guasto tecnico al sistema di avvicinamento dei voli | in migliaia passano la notte nello scalo

L’aeroporto di Orio al Serio ha subito un'interruzione dovuta a un guasto tecnico al sistema di avvicinamento, complicato dalla nebbia. La situazione ha causato disagi e ritardi, con molti passeggeri costretti a trascorrere la notte in aeroporto. La compagnia e le autorità stanno lavorando per risolvere il problema e ripristinare l’operatività normale.

Disagi all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio che è rimasto paralizzato dalla tarda serata di ieri a causa di un guasto tecnico al sistema di avvicinamento strumentale di Enav, aggravato dalla fitta nebbia che ha interessato la zona. I primi voli hanno subito ritardi già alle 18, e nel giro di poche ore lo stop si è esteso a quasi tutti i collegamenti. Secondo i dati diffusi, nella fascia oraria più critica, 34 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti — come il volo per Vienna, partito da Bologna —, 21 sono stati cancellati e 8 riprogrammati per la mattinata di oggi. In totale, risultano cancellati 26 voli in partenza, mentre altri sei sono stati operati da aeroporti alternativi e sette riprogrammati per oggi.

