Ordigno bellico in un terreno agricolo ad Aprilia il piano per la rimozione Famiglie evacuate

Sabato 14 marzo inizieranno le operazioni di rimozione di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale trovato in un terreno agricolo a Aprilia. Le autorità hanno evacuato alcune famiglie nella zona di Campo di Carne in preparazione alle operazioni di smaltimento. La rimozione dell’ordigno è programmata per quella giornata e coinvolge le forze di sicurezza e gli esperti specializzati.

Le operazioni nella giornata di sabato 14 marzo interesseranno una vasta area nella zona di Campo di Carne. Tutte le informazioni Scatterà nella giornata di sabato 14 marzo il piano per le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico della seconda guerra mondiale rinvenuto nella zona di Campo di Carne, ad Aprilia. Il rinvenimento della bomba, con circa 140 chili di tritolo, c'è stato nei giorni scorsi in un terreno agricolo in via della Cogna. L'area, come reso noto dall'amministrazione, anche congiuntamente con la Prefettura e gli organi competenti, è stata messa in sicurezza in attesa delle attività per il recupero dell'ordigno che saranno effettuate, spiega ancora in una nota la commissione straordinaria che guida l'amministrazione, "nella massima sicurezza e tutela per l'incolumità pubblica".