Opere invisibili | il paradosso della prevenzione

Nella regione marchigiana, molte opere di prevenzione idrogeologica sono invisibili e poco conosciute dai cittadini. Queste strutture sono fondamentali per proteggere il territorio dai rischi naturali, ma spesso non vengono visibili o evidenziate pubblicamente. La questione riguarda la mancanza di consapevolezza sull’importanza di queste opere, che restano nascoste anche alle amministrazioni locali e ai cittadini stessi.

La questione della salvaguardia del territorio e degli interventi idrogeologici assume un profilo critico nella regione marchigiana, dove opere fondamentali per prevenire disastri naturali restano invisibili agli occhi dell’elettorato. Fabiano Alessandrini, figura attiva nella direzione regionale del Partito Democratico, evidenzia come la mancanza di consapevolezza dei cittadini su questi temi porti a una gestione basata esclusivamente sulla coscienza personale degli amministratori, senza alcun riconoscimento pubblico. Il dibattito si innesca osservando come le opere di consolidamento del suolo vengano spesso ignorate fino al verificarsi di calamità, momento in cui inizia il rimpallio delle responsabilità tra enti diversi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Opere invisibili: il paradosso della prevenzione Articoli correlati Femminicidi, il dramma degli orfani: "Invisibili e con traumi indelebili". Il paradosso dei fondi sottoutilizzatidi Jessica Muller Castagliuolo MILANO "Insieme alla mamma muore il concetto di famiglia come luogo sicuro e un pezzetto della loro identità: sono... Leggi anche: Fare amicizia da adulti: l’eclissi della socialità e il paradosso della maturità