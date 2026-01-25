Fare amicizia da adulti | l’eclissi della socialità e il paradosso della maturità
Negli adulti, le dinamiche sociali cambiano e spesso si riducono, portando a un senso di isolamento o di superficialità nei rapporti. Fare amicizia da grandi può sembrare un percorso difficile, tra impegni e abitudini consolidate. In questo articolo, esploreremo le ragioni di questa trasformazione e rifletteremo sul valore delle relazioni autentiche nel contesto della maturità.
Life&People.it Se hai mai guardato la tua rubrica telefonica chiedendoti quando, esattamente, i migliori amici siano diventati semplici conoscenti che si limitano a un’interazione digitale distratta, sappi che non sei solo. Esiste un istante preciso, solitamente collocato tra la fine della formazione accademica e l’assestamento nelle responsabilità della maturità, in cui la nostra capacità di fare amicizia da adulti sembra subire un’atrofia programmata. C’è un paradosso silenzioso che abita le nostre esistenze: siamo immersi in un oceano di connessioni virtuali, eppure avvertiamo una sete crescente di intimità reale.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
