Alto Impatto della Polizia nel Foggiano | 28 arresti in un mese

Nel mese di dicembre 2025, la polizia nel Foggiano ha condotto 11 operazioni ad alto impatto, con 28 arresti e oltre 15.000 persone identificate. Sono stati inoltre realizzati 66 servizi di controllo del territorio nei principali comuni della provincia, tra cui Foggia e Orta Nova. Questi interventi sono finalizzati a garantire la sicurezza pubblica e a mantenere l’ordine nelle aree interessate.

