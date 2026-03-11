Operazione riciclaggio | sequestri in tutta Italia dopo frodi informatiche

Oggi i Carabinieri di Battipaglia e i Finanzieri di Salerno hanno eseguito sequestri in tutta Italia. Le operazioni fanno parte di un’indagine su un sistema di riciclaggio collegato a frodi informatiche. Sono stati notificati provvedimenti cautelari reali che coinvolgono diverse persone e immobili. Le forze dell’ordine hanno agito in varie regioni italiane per contrastare il fenomeno.

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari reali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura di Salerno. Il provvedimento ha portato al sequestro di conti correnti e rapporti finanziari, finalizzato al recupero delle somme indebitamente percepite, con l’iscrizione nel fascicolo di 68 persone indagate per riciclaggio. L’indagine è partita dalla denuncia di un cittadino presso la Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana (SA), relativa all’apertura fraudolenta di rapporti finanziari a suo nome. 🔗 Leggi su Zon.it

