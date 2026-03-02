Viola i sigilli di un immobile sequestrato e abbandona rifiuti ingombranti

Un uomo di 32 anni di origini tunisine è stato denunciato dai carabinieri ad Aprilia dopo aver violato i sigilli di un immobile sequestrato e aver abbandonato rifiuti ingombranti all’interno. La sua condotta ha comportato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno preso provvedimenti in merito. L’episodio si è verificato in una zona sottoposta a controlli da parte delle autorità.

Violando i sigilli di un immobile sottoposto a sequestro ha abbandonato rifiuti ingombranti. Un uomo di 32 anni di origini tunisine è stato denunciato dai carabinieri ad Aprilia. I fatti risalgono allo scorso 21 febbraio e sono state le indagini condotte dagli stessi militari dell’Arma a fare luce su quanto accaduto. A dare supporto all’attività investigativa anche la visione delle immagini di videosorveglianza che si trovano nella zona. E’ stato così accertato che l’uomo nello scorse settimane si era introdotto all’interno dell’immobile di via Inghilterra violando i sigilli precedentemente apposti, e abbandonando poi alcuni rifiuti ingombranti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

