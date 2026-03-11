Operazione della cataratta 600 mila casi all' anno | 2.500 oculisti italiani si confrontano al palaCongressi

Il 27esimo Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva inizia giovedì al palaCongressi di Rimini. Circa 2.500 oculisti italiani partecipano all’evento, che si concentra sulle procedure di chirurgia della cataratta, un intervento che interessa circa 600 mila persone ogni anno nel paese. L’appuntamento riunisce specialisti provenienti da tutta Italia per discutere delle ultime tecniche e innovazioni nel settore.

Si avvia giovedì (11 marzo) al palaCongressi di Rimini il 27esimo Congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva. L'appuntamento della più importante associazione del settore torna a Rimini dopo nove anni.

