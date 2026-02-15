Dal Pirandello al Palacongressi Aronica | Agrigento è città del teatro per sempre non solo capitale della cultura per un anno
Aronica afferma che Agrigento, dopo aver ospitato il festival Pirandello, sta trasformando il Palacongressi in un teatro permanente, perché la città si dedica al teatro tutto l’anno. La struttura, originariamente pensata come spazio multifunzionale, si sta consolidando come un punto di riferimento stabile per gli spettacoli. Da ottobre a maggio, il Palacongressi accoglie regolarmente rappresentazioni e eventi teatrali, rendendo Agrigento una città che vive di teatro in modo continuo.
Il Palacongressi, da struttura polivalente, sta assumendo sempre più i contorni di un luogo scenico stabile, con una stagione che si muove dall’inizio dell’autunno fino a primavera inoltrata. Un percorso iniziato in forma sperimentale e cresciuto rapidamente anche grazie a un pubblico giovane e presente, che negli ultimi mesi ha riempito la platea con un entusiasmo che si può letteralmente “toccare”. Non solo: è ormai uno spazio talmente riconoscibile che è capace di affiancare la tradizione del teatro Pirandello senza entrare in competizione ma ampliando la “visione” del pubblico, e non di poco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Agrigento capitale della cultura, studenti di Fabriano vincono con un corto su Pirandello
"Capitale italiana della cultura finisce qui": al teatro Pirandello cerimonia sobria tra istituzioni e musica
Il teatro Pirandello di Agrigento ospiterà sabato 10 gennaio alle 18 una cerimonia ufficiale per concludere il periodo di Capitale italiana della cultura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il musical Camicette bianche, passeggiate tra cortili e castello, scrittori che raccontano i monti Sicani: cosa fare nel weekend - AgrigentoNotizie; Mandorlo in Fiore. Presentata alla BIT di Milano l’edizione 2026; Giovanni Floris al PalaCongressi ad Agrigento; Camicette bianche - il musical debutta ad Agrigento e avvia la tournée nazionale - AgrigentoNotizie.
Dal Pirandello al Palacongressi, Aronica: Agrigento è città del teatro per sempre, non solo capitale della cultura per un annoL'attore e direttore artistico agrigentino racconta la crescita della rassegna Riflessi culturali: il dialogo tra spazi scenici, il valore della formazione, la sfida della sperimentazione e la nasci ... agrigentonotizie.it
Dal Pirandello meno noto a Gobetti: una settimana speciale al Teatro GobettiSettimana particolare al Teatro Gobetti per la stagione del Teatro Stabile di Torino che alterna due allestimenti, dopo le parole di Giovanni Testori incarnate da Arianna Scommegna un altro grande ... torino.repubblica.it
Preparati per una serata di pura magia sonora al Palacongressi. Venerdì 13 febbraio alle ore 19:30, i "Venerdì Jazz" tornano con un appuntamento imperdibile a ingresso gratuito. Protagonista della serata sarà il Claudio Giambruno 4et con il progetto "Itali facebook