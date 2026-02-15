Dal Pirandello al Palacongressi Aronica | Agrigento è città del teatro per sempre non solo capitale della cultura per un anno

Aronica afferma che Agrigento, dopo aver ospitato il festival Pirandello, sta trasformando il Palacongressi in un teatro permanente, perché la città si dedica al teatro tutto l’anno. La struttura, originariamente pensata come spazio multifunzionale, si sta consolidando come un punto di riferimento stabile per gli spettacoli. Da ottobre a maggio, il Palacongressi accoglie regolarmente rappresentazioni e eventi teatrali, rendendo Agrigento una città che vive di teatro in modo continuo.

Il Palacongressi, da struttura polivalente, sta assumendo sempre più i contorni di un luogo scenico stabile, con una stagione che si muove dall’inizio dell’autunno fino a primavera inoltrata. Un percorso iniziato in forma sperimentale e cresciuto rapidamente anche grazie a un pubblico giovane e presente, che negli ultimi mesi ha riempito la platea con un entusiasmo che si può letteralmente “toccare”. Non solo: è ormai uno spazio talmente riconoscibile che è capace di affiancare la tradizione del teatro Pirandello senza entrare in competizione ma ampliando la “visione” del pubblico, e non di poco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il teatro Pirandello di Agrigento ospiterà sabato 10 gennaio alle 18 una cerimonia ufficiale per concludere il periodo di Capitale italiana della cultura.

