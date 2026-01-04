Mercato Juve sul centrocampista c’è il pressing del Fenerbahce L’obiettivo è trovare la quadra con il club | il giocatore spinge verso Torino

Il mercato della Juventus si concentra sulla trattativa per il centrocampista, con il Fenerbahçe che esercita pressione. Il giocatore, desideroso di trasferirsi a Torino, spinge per trovare un accordo tra le parti. La Juventus cerca di definire la trattativa con il club turco, mentre l’Inter mantiene una posizione ferma. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Mercato Juve, la volontà del giocatore spinge verso Torino ma l'Inter non fa sconti. Attenzione anche al Fenerbahce. Il calciomercato invernale della Juventus si accende prepotentemente intorno al nome di Davide Frattesi, diventato l'obiettivo numero uno per rinforzare la linea mediana. Il centrocampista classe 1999, dato in uscita dall' Inter dopo un periodo di scarso impiego, è stato individuato dalla dirigenza bianconera e dal responsabile dell'area sportiva Damien Comolli come il profilo perfetto per il calcio verticale di Luciano Spalletti. La sessione di gennaio potrebbe dunque regalare un clamoroso trasferimento sull'asse Milano-Torino, con il giocatore della nazionale azzurra desideroso di ritrovare centralità e minuti pesanti in un top club.

