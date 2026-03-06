Openda Juve l’attaccante bianconero continua a non convincere | il suo futuro sembra essere già scritto I dettagli

L’attaccante della Juventus continua a non mostrare i risultati sperati e il suo futuro in bianconero appare ormai deciso. La società ha già pianificato la cessione in estate, rendendo evidente che il suo percorso con la Juventus finirà a breve. I dettagli relativi alla sua partenza sono stati confermati e la decisione sembra essere definitiva.

David Juventus, la cessione a luglio non è da escludere: questo club è pronto ad una offerta di 15 milioni per il canadese. La posizione dei bianconeri Giuntoli pronto a tornare dietro una scrivania, l’ex Juve finito nel mirino di una squadra di Serie A. I dettagli Zhegrova Juve, addio in estate? Questo club inglese è interessato al kosovaro. L’indiscrezione De Gea Juve, continuano le voci su un suo trasferimento a Torino: alla Fiorentina potrebbe andare questo calciatore bianconero Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. I dettagli Boga Juventus, il futuro dell’attaccante ivoriano sembra già scritto: cosa filtra dalla Continassa per l’estateVicario Juve: la società ha scelto lui per la porta, ma due big di Serie A lo seguono. Leggi anche: Openda Juve, primo Natale in bianconero per l’attaccante belga: il suo messaggio d’auguri sui social a tutti i tifosi – FOTO OPENDA e LE POSIZIONI DELL’ATTACCO con I NUOVI INNESTI JUVE ZAMPINI e IL CRITICO CALCISTICO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Openda Juve. Temi più discussi: La Juve rivoluziona l'attacco: la decisione su David e Openda, il nome perfetto e la mossa Vlahovic; Nainggolan ironizza su Openda alla Juve: Se fa i 100 metri alle Olimpiadi può vincere di più; Openda le prova tutte: il cupping la tortura per ritrovare il gol con la Juventus; Gatti centravanti meglio di David e Openda: dove sarebbe la Juventus se avesse preso un vero 9 a gennaio? Spalletti ora aspetta Vlahovic. Openda, la Juve valuterebbe offerte a fine stagioneLois Openda, attaccante classe 2000 della nazionale belga, sarebbe già finito tra i cedibili in casa Juventus. Come riportato da Sportmediaset, il club bianconero ... tuttojuve.com Openda, di tutto per la Juventus: prova anche il cuppingLois Openda non vuole mollare. Nonostante una stagione sin qui incolore, l'attaccante belga vuole dimostrare di essere da Juve. E, per farlo, ... sportmediaset.mediaset.it Juve, ma quanto ti costa Openda Venticinque milioni di euro a gol, oltre 50.000 al minuto x.com Openda e la foto shock sui social: perché l'attaccante della Juve è ricoperto da ventose - facebook.com facebook