Porte aperte nei nidi comunali | open day a Udine per le famiglie

Il Comune di Udine organizza porte aperte presso i nidi comunali, offrendo alle famiglie la possibilità di visitare gli spazi dedicati ai bambini. Durante gli open day, sarà possibile conoscere gli ambienti e confrontarsi con il personale che si occupa quotidianamente della cura e dell’educazione dei piccoli. Un’occasione per informarsi e scegliere con consapevolezza il percorso più adatto alle esigenze dei propri figli.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.