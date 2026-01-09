Porte aperte nei nidi comunali | open day a Udine per le famiglie
Il Comune di Udine organizza porte aperte presso i nidi comunali, offrendo alle famiglie la possibilità di visitare gli spazi dedicati ai bambini. Durante gli open day, sarà possibile conoscere gli ambienti e confrontarsi con il personale che si occupa quotidianamente della cura e dell’educazione dei piccoli. Un’occasione per informarsi e scegliere con consapevolezza il percorso più adatto alle esigenze dei propri figli.
Entrare in un nido d’infanzia, osservare gli ambienti in cui crescono i più piccoli e parlare direttamente con chi ogni giorno se ne prende cura. È questo l’obiettivo degli open day promossi dal Comune di Udine nei nidi d’infanzia comunali, un’occasione pensata per accompagnare le famiglie in una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
