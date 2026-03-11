Netflix ha annunciato ufficialmente la produzione della terza stagione di One Piece, con le riprese già avviate. La serie continuerà a seguire le avventure dei personaggi principali e includerà il ritorno di Ace. Per questa stagione, il cast principale è stato ampliato con nuovi attori che interpreteranno ruoli chiave nella saga di Alabasta.

Netflix ha confermato ufficialmente la produzione della terza stagione di One Piece. Le riprese sono già iniziate e il cast principale è stato potenziato con l'ingresso di nuovi attori chiave per affrontare la saga di Alabasta. L'annuncio, arrivato nell'agosto 2025, segna un passo decisivo per l'adattamento live action che sta ridefinendo il mercato dei fumetti in Italia. La macchina produttiva non si ferma: dopo il successo delle prime due stagioni, il progetto accelera verso una data di uscita stimata tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028. Il nucleo dell'equipaggio rimane stabile, ma l'espansione del cast include figure fondamentali come Portgas D.

© Ameve.eu - One Piece: stagione 3 confermata, Ace torna e le riprese

