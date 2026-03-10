La seconda stagione della serie live-action di One Piece è ora disponibile su Netflix, attirando subito l’attenzione dei fan. Gli episodi riprendono la narrazione dell’adattamento tratto dal manga di Eiichiro Oda e mostrano nuove avventure dei personaggi principali. La piattaforma di streaming ha reso accessibile questa stagione, che prosegue le vicende già iniziate nella prima.

La seconda stagione della serie live-action di One Piece è finalmente disponibile su Netflix, e i fan si sono subito tuffati nei nuovi episodi dell’adattamento tratto dal manga di Eiichiro Oda. I soli – purtroppo – otto episodi della stagione 2 ampliano ulteriormente il mondo della serie, e finalmente inizia a prendere forma il worldbuilding del maestro, introducendo nuovi personaggi, antagonisti pericolosi e alcune delle storyline più amate della prima parte dell’opera. Tuttavia, tra le discussioni online e le teorie dei fan, un nome continua a dominare la conversazione: Portgas D. Ace. Poco screen-time, ma tra i più amati. Se c’è una sola cosa di cui siamo certi è che Ace sia uno dei personaggi più iconici di One Piece. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ace in One Piece stagione 2? Ecco cosa succede davvero nel live-action

