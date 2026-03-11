È stato annunciato il villain principale della terza stagione di One Piece 3, mentre i nuovi episodi di One Piece: Into the Grand Line sono stati pubblicati su Netflix. I fan ora conoscono il volto dell’antagonista che ha operato nell’ombra durante la seconda stagione, e il deserto di Alabasta si avvicina con i suoi personaggi principali pronti a confrontarsi con questa minaccia.

L’attesa è finita e il deserto di Alabasta non è mai sembrato così vicino. Con il rilascio degli episodi di One Piece: Into the Grand Line su Netflix, i fan hanno finalmente potuto dare un volto all’ombra che ha tramato nell’oscurità per tutta la seconda stagione. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Il leggendario Mr. 0, leader della Baroque Works, ha gettato la maschera: sarà Joe Manganiello a prestare il volto (e il carisma) a Sir Crocodile. L’apparizione finale non è stata solo un cameo veloce, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti che sposta l’asticella del pericolo per Luffy e la sua ciurma verso vette altissime. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - One Piece 3: svelato il grande cattivo della terza stagione!

