Daredevil | Rinascita il villain della terza stagione già svelato in un rumor?

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita ha appena visto la luce con il suo trailer, ma il mondo Marvel già si interroga sul futuro di Matt Murdock. Circolano voci su un possibile ritorno di un villain della terza stagione, alimentando le speculazioni sulla direzione che prenderà la serie. Intanto, i fan attendono di scoprire se i rumors si tradurranno in conferme o resteranno solo ipotesi.

Nella giornata di ieri è stato rivelato il trailer della seconda stagione di Rinascita, ma sul personaggio circolano già parecchi rumor che si concentrano sul futuro di Matt Murdock nel MCU Il primo trailer della seconda stagione di Daredevil: Rinascita è stato pubblicato ieri, e con la Stagione 3 già in fase di sviluppo, è difficile non chiedersi quali siano i piani a lungo termine della Marvel per l'Uomo senza Paura. Se ci sarà un'altra stagione dedicata alla sua guerra contro il sindaco Wilson Fisk è ancora oggetto di dibattito, e una teoria che sta spopolando sul web indica che la seconda stagione potrebbe finire con Matt Murdock dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita si avvicina, segnando un momento importante nel panorama televisivo Marvel.

