One Piece Netflix svela il trailer della seconda stagione e annuncia un evento a Milano

Netflix ha annunciato ufficialmente il ritorno dei pirati di One Piece con il rilascio del trailer e del poster della seconda stagione. L’evento si terrà a Milano, dove i fan potranno scoprire in anteprima le novità della serie. La piattaforma ha scelto di coinvolgere direttamente il pubblico italiano, confermando l’importanza del mercato locale. La data di uscita e i dettagli sull’evento saranno comunicati a breve.

(Adnkronos) – Netflix ha ufficializzato il ritorno dei pirati più famosi del mondo con il rilascio del trailer e del poster di “One Piece: Verso la Rotta Maggiore”. La seconda stagione del fortunato adattamento live action farà il suo debutto globale il 10 marzo 2026, proseguendo il racconto dell'epica avventura piratesca tratta dall'opera di Eiichiro. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su One Piece Milano One Piece su Netflix svela i primi dettagli sui nuovi villain della seconda stagione [video] One Piece torna su Netflix: trailer della stagione 2 e tappa italiana a Milano prima del debutto Netflix ha pubblicato il trailer della seconda stagione di One Piece, la serie live action basata sul famoso manga. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su One Piece Milano Argomenti discussi: One Piece 2, non solo il trailer ufficiale di Netflix: l'evento (incredibile) in Italia; La Stagione 2 di One Piece si svela nel nuovo trailer ufficiale; One Piece S2 - Il trailer e il poster ufficiali della nuova stagione in arrivo su Netflix dal 10 marzo; One Piece: il trailer svela nuovi personaggi e ambientazioni della seconda stagione della serie TV. One Piece, Netflix svela il trailer della seconda stagione e annuncia un evento a MilanoLa serie live action tratta dal manga di Eiichiro Oda tornerà il 10 marzo con nuovi episodi e un tour promozionale che coinvolgerà tredici città globali tra cui il capoluogo lombardo ... adnkronos.com One Piece: Netflix svela il trailer della stagione 2 e annuncia un evento a MilanoNetflix ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di One Piece, l’adattamento live-action del celebre manga di Eiichiro Oda ... hotcorn.com One Piece, il trailer della stagione 2 svela nuovi personaggi e rotte Netflix anticipa l’arco fino a Drum Island e condivide un messaggio di Eiichiro Oda. #EiichiroOda #Liveaction #Netflix #OnePiece Leggi l'articolo: https://www.gonagaiworld.com/one-piece-il-t - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.