La musica che cura | in Oncologia torna il Music Day un concerto per donare un sorriso ai pazienti

Il Music Day torna in Oncologia, portando melodie di speranza e conforto ai pazienti e alle loro famiglie. Un concerto corale che trasforma l’attesa in un momento di gioia e solidarietà, rendendo il Natale ancora più speciale. Un’iniziativa che dimostra come la musica possa essere un potente strumento di cura e vicinanza in un percorso difficile.

