La musica che cura | in Oncologia torna il Music Day un concerto per donare un sorriso ai pazienti
Il Music Day torna in Oncologia, portando melodie di speranza e conforto ai pazienti e alle loro famiglie. Un concerto corale che trasforma l’attesa in un momento di gioia e solidarietà, rendendo il Natale ancora più speciale. Un’iniziativa che dimostra come la musica possa essere un potente strumento di cura e vicinanza in un percorso difficile.
ANCONA- Un concerto corale per allietare i pazienti oncologici e le loro famiglie: martedì 23 dicembre alle ore 13, nella sala d’attesa al 2° pianto, al torna il Music Day, un Natale che Cura. L’appuntamento, ormai consueto, è organizzato dalla Clinica Oncologica - diretta dalla Prof.ssa Rossana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
