Oncologia | nuovo modello per evitare la fuga a Rimini

L’Azienda Sanitaria Territoriale ha approvato un nuovo modello operativo dedicato alla gestione dei pazienti oncologici. La decisione è stata comunicata ad Ancona il 11 marzo 2026, con l’obiettivo di migliorare le procedure di presa in carico e ridurre la necessità di trasferimenti a Rimini. La riforma coinvolge direttamente i servizi sanitari locali e le strutture di riferimento.