Oncologia | nuovo modello per evitare la fuga a Rimini
L’Azienda Sanitaria Territoriale ha approvato un nuovo modello operativo dedicato alla gestione dei pazienti oncologici. La decisione è stata comunicata ad Ancona il 11 marzo 2026, con l’obiettivo di migliorare le procedure di presa in carico e ridurre la necessità di trasferimenti a Rimini. La riforma coinvolge direttamente i servizi sanitari locali e le strutture di riferimento.
Ancona, 11 marzo 2026. L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) ha approvato un nuovo modello operativo per la presa in carico dei pazienti oncologici. Questa misura nasce dopo che un malato è stato costretto a spostarsi fino a Rimini per una colonscopia a causa della carenza di posti locali. Il Direttore Generale Giovanni Stroppa ha confermato l’attivazione del sistema. L’iniziativa prevede l’introduzione di una figura professionale dedicata al follow-up e alla logistica delle prenotazioni. L’obiettivo dichiarato è sollevare il paziente dall’onere burocratico della ricerca degli appuntamenti. La nuova procedura entrerà pienamente in funzione il primo aprile prossimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Chi è James Mbaye, il nuovo fidanzato di Federica Brignone: gli studi a Rimini, il basket a Firenze e il lavoro da modelloRoma, 16 febbraio 2026 – Chissà quanto contano le ragioni del cuore in un’Olimpiade.
Leggi anche: Un nuovo modello di bellezza nella salute: l’iconico modello gentile Fabio Mancini testimonial per la ASL Taranto
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oncologia nuovo modello per evitare la...
Temi più discussi: Ulss 9: presentato il nuovo reparto di Oncologia dell’Ospedale di San Bonifacio; Presa in carico del paziente oncologico, è rivoluzione all'Ast di Ancona; Oncologico costretto a migrare. L’Ast corre ai ripari e adotta la presa in carico dei pazienti; Quando l’epigenetica potenzia l’immunoterapia: nuove speranze per i tumori resistenti.
Oncologia in Toscana: con il Progetto ISPRO un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza territorialeDal progetto un documento per la prescrizione, la preparazione e la somministrazione dei farmaci oncologici all’interno del nuovo percorso di cura integrato, con l’obiettivo di supportare e di ... quotidianosanita.it
San Bonifacio, inaugurato il nuovo reparto di Oncologia: le novitàSan Bonifacio, l'Oncologia del Fracastoro raddoppia con spazi più ampi, cure su misura e percorsi separati per i pazienti ... veronaoggi.it
Grandangolo in Oncologia. Focus su terapie integrate 2026. II Edizione - facebook.com facebook
#Tg2000 - Rubavano farmaci antitumorali, sgominata banda attiva in tutto il Paese #10marzo #Tv2000 #Napoli #Cronaca #Carabinieri #Sanità #Farmaci #Oncologia @tg2000it x.com