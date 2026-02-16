Chi è James Mbaye il nuovo fidanzato di Federica Brignone | gli studi a Rimini il basket a Firenze e il lavoro da modello

James Mbaye, il nuovo compagno di Federica Brignone, si trova al centro dell’attenzione dopo aver attirato l’interesse di molti. La sua presenza accanto alla campionessa italiana ha fatto discutere, soprattutto perché ha un passato che spazia dagli studi a Rimini al basket a Firenze, oltre a lavorare come modello. Proveniente dal Senegal, Mbaye ha scelto di trasferirsi in Italia per motivi di studio, e nel tempo ha sviluppato una carriera anche nel mondo dello sport e della moda. La loro relazione si è fatta conoscere poco prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina, alimentando le speculazioni sul possibile influsso del nuovo amore sulla vittoria di

Roma, 16 febbraio 2026 – Chissà quanto contano le ragioni del cuore in un'Olimpiade. Se il successo della mitica Federica Brignone, due ori in SuperG e slalom gigante conquistati in condizioni fisiche al limite dell'impossibile (292 giorni dopo una terribile caduta), sia in parte anche dovuto al nuovo amore, James Mbaye, è impossibile stabilirlo. Di certo Mbaye – come riportato da Leo Turrini su Quotidiano Nazionale – ieri era all'Olympia delle Tofane, dove si è tenuta la gara, seduto in tribuna vicino all'entourage e alla famiglia della campionessa, con indosso un cappello tigrato. Particolare interpretato dai più come un messaggio per dare la carica alla "tigre valdostana".