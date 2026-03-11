On stage for your future al Teatro Camploy di Verona
Venerdì 13 marzo si svolge al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo “On stage for your future”, organizzato da Cantiere Futuro Ets, con Stefano Lapi come referente. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Circoscrizione 1^ e si terrà all’interno dell’ospedale Santa Giuliana. La serata mira a sostenere le attività della realtà promotrice.
Conto alla rovescia per “On stage for your future” lo spettacolo organizzato da Cantiere Futuro Ets, realtà guidata da Stefano Lapi, in co-organizzazione con la Circoscrizione 1^, per sostenere le proprie attività all’interno dell’ospedale Santa Giuliana, che si terrà venerdì 13 marzo al teatro. 🔗 Leggi su Veronasera.it
