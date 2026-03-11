Asteroide al Teatro Camploy di Verona

Il Teatro Camploy di Verona ospita lo spettacolo Asteroide il 12 marzo, dopo il successo di Best Regards. L’evento vede la presenza di Marco D’Agostin, coreografo, regista e performer, che ha scritto, diretto e interpretato la produzione. La rappresentazione si inserisce tra le esibizioni della scena performativa contemporanea italiana ed europea. L’appuntamento è fissato per questa data nel teatro veronese.

Dopo il grande successo di Best Regards, 12 marzo il Teatro Camploy di Verona ospita Asteroide, spettacolo scritto, diretto e interpretato dal coreografo e performer Marco D'Agostin, tra le voci più originali della scena performativa contemporanea italiana ed europea, che si inserisce nel.