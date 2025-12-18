L' Avis Comunale di Verona presenta il Concerto di Natale al Teatro Camploy
L’Avis Comunale di Verona invita la cittadinanza a vivere un momento speciale di solidarietà e musica con il “Concerto di Natale” al Teatro Camploy. Un appuntamento ormai tradizionale, giunto alla sua terza edizione, dedicato ai donatori di sangue ed emocomponenti. Un’occasione per condividere spirito natalizio, augurare un felice Natale e rafforzare l’impegno a favore della comunità.
L’Avis Comunale di Verona OdV propone per il terzo anno consecutivo il Concerto di Natale dedicato ai donatori di sangue ed emocomponenti, con l’obiettivo di augurare a tutta la cittadinanza un Buon Natale e una serena conclusione d’anno, rinnovando al contempo l’impegno nella promozione della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
