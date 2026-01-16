Omicidio di Luciana Ronchi chiesta la perizia psichiatrica per Luigi Morcaldi | Racconti confusi

La gip di Milano ha disposto una perizia psichiatrica per Luigi Morcaldi, accusato dell’omicidio di Luciana Ronchi avvenuto il 22 ottobre. Morcaldi, 64 anni, avrebbe inflitto alla ex compagna 14 coltellate. La perizia servirà a valutare il suo stato mentale e le eventuali implicazioni sul piano penale. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso.

La gip di Milano, Lorenza Pasquinelli, ha disposto la perizia psichiatrica per Luigi Morcaldi, il 64enne che il 22 ottobre scorso ha ucciso con 14 coltellate l'ex compagna Luciana Ronchi. L'obiettivo è quello di valutare se l'uomo fosse capace di intendere e volere al momento dell'omicidio, avvenuto a due passi da casa della vittima - a Bruzzano - e ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. La richiesta della perizia psichiatrica è stata avanzata dalla procura a seguito delle dichiarazioni considerate confuse di Morcaldi. L'uomo, dopo l'arresto, ha spiegato che la sua intenzione non era quella di uccidere, ma di spaventare l'ex compagna. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

