Omicidio con il narghilè l’appello conferma la condanna a 6 anni e 8 mesi

La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna di 6 anni e 8 mesi per Braulio Pavel Martinez Mesa, responsabile dell'omicidio preterintenzionale di Joel Ramirez Seipio, avvenuto il 1° ottobre 2023 a Terranuova Bracciolini. La decisione si basa sulle evidenze raccolte nel procedimento giudiziario, che ha portato alla condanna definitiva dell’imputato, cittadino dominicano residente a Perugia.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – È stata confermata ieri dalla Corte d'Appello di Firenze la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti di Braulio Pavel Martinez Mesa, 35 anni, cittadino dominicano residente a Perugia, ritenuto responsabile dell' omicidio preterintenzionale del connazionale Joel Ramirez Seipio, morto l'1 ottobre 2023 all'esterno di una discoteca di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. I giudici di secondo grado hanno dunque confermato la sentenza emessa nel novembre 2024 dal giudice del Tribunale di Arezzo, Giulia Soldini, che aveva riqualificato l'accusa da omicidio volontario a preterintenzionale, escludendo la volontà di uccidere.

