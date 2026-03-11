Omicidio Federica Mangiapelo ex fidanzato libero a giugno dopo condanna a 14 anni

Marco Di Muro, 36 anni, condannato per l'omicidio di Federica Mangiapelo, è stato recentemente rilasciato dal carcere e si trova ora in prova ai servizi sociali. La ragazza aveva 16 anni e il suo corpo era stato ritrovato sulle rive del lago di Bracciano all’alba dell’1 novembre 2012. Dopo aver scontato una condanna di 14 anni, Di Muro ha lasciato la detenzione a giugno.

(Adnkronos) – E' uscito dal carcere ed è in prova ai servizi sociali Marco Di Muro, 36 anni, condannato per l'omicidio di Federica Mangiapelo, la 16enne trovata morta sulle rive del lago di Bracciano all'alba dell'1 novembre 2012. Il corpo della giovane venne avvistato da un passante sulla spiaggia di Vigna di Valle, ad Anguillara.