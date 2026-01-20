Federica Torzullo un consigliere di Anguillara | Ancora una donna uccisa dopo Federica Mangiapelo

Federica Torzullo, consigliera di Anguillara, è stata recentemente vittima di un femminicidio, portando a due il totale di questi tragici episodi in città negli ultimi 14 anni. La notizia è stata commentata dal consigliere di minoranza Manciuria, che ha espresso preoccupazione per il clima di tensione e inquietudine che si respira nel Comune. Un episodio che riporta l’attenzione sulla lotta contro la violenza di genere e sulla necessità di interventi concreti.

Un rapporto conflittuale con i genitori e nessun amico. Cosa è emerso su Claudio Carlomagno, il femminicida della moglie Federica Torzullo - facebook.com facebook

ll marito di Federica Torzullo era pronto a fuggire. Il pm: 'Delitto feroce. Ha provato a fare a pezzi il corpo e bruciarlo'. Domani l'autopsia #ANSA x.com

